BRECHA EN LA POLÍTICA DE VACUNACIÓN

Los cuidadores privados a domicilio no pueden vacunarse

por Kimberly Rivers. Vea abajo para leer en español.

by Kimberly Rivers

Today home healthcare and in-home support service providers are listed as eligible by the state to get vaccinated in the phase currently being administered in Ventura County. Due to verification requirements and lack of clarity, however, local officials screening people with appointments may be turning away people who are at risk of exposure.

The state’s website describes who is eligible during Phase 1A and states that under Tier 2, recommendation B, individuals providing “home health care and in-home supportive services” can get vaccinated. But at least two privately employed in-home healthcare providers have been turned away when they showed up for their vaccine appointments in Ventura County.

On Friday, Feb. 5, Joan Dockery of Ojai went to her vaccine appointment at the Ventura County Fairgrounds. She provides private in-home healthcare and support services and is registered through the county’s vaccine registration portal online.

“I got to one manager and was turned away,” said Dockery, adding, “Fortunately both my elderly clients have gotten theirs.” But she pointed out another caregiver “who does the same thing I do was also turned away. So frustrating.”

She is 65 and doesn’t yet qualify due to her age, but she has been providing in-home healthcare and support services for over 40 years. Today she is taking care of two people, one with Alzheimer’s and another with dementia, and works seven days a week. “I come from a large family, with 15 kids. My mother was a nurse, it’s just something that came kind of naturally.”

She started in this line of work in 1977, and has taken care of clients of all ages. Her two current clients “both love to converse. I help with personal care, cooking, cleaning — they’re called the activities of daily living.”

She maintains CPR and First Aid certification and years ago was a Certified Nursing Assistant (CNA) and received a Home Health Accreditation. She does basic nursing, checking blood pressure and testing the blood of diabetics. “There is a whole range of things that we do, whatever is needed to help with their care.”

Since the beginning of the pandemic she has worn a mask the whole time she is with a client and has been “very careful, social distancing, all of the things we are supposed to do. But they don’t wear a mask, it is too difficult for them.”

Dockery, like many in the field, does not work through an agency but is hired directly and privately by the family of the person she cares for.

Dockery could work through an agency, but she quickly learned that she could earn more when hired privately. She did work for a few years with Livingston Memorial, a Ventura County-based skilled nursing agency in the 1980s. “I enjoyed it, but knew I could make more money out on my own . . . since then I’ve been on private duty.”

She said once she got established it’s been mostly word of mouth and recommendations to get her subsequent jobs. “That’s how I get my jobs. It runs hot and cold. Sometimes I’m overwhelmed, working every day. Then I’ll go through a cold spot, not working for a couple of weeks or a month.”

There are no registration or certification requirements for private duty home healthcare providers. This means the number of workers like Dockery are hard to track. As the state prioritizes those most at risk of exposure to the coronavirus for vaccination, privately employed in-home healthcare providers are being left out.

To qualify for the vaccine, the state requires a formal paystub, a badge and a letter from an employer on letterhead — items Dockery and many other private caregivers are unable to provide.

“They want you to have a letter on letterhead from an employer, which means a facility or an agency,” she explained. “[My roommate] works for an agency. She can go get [a vaccine] whenever she wants.”

Dockery knew she might be turned away. In her efforts to get vaccinated, the families she works for prepared a letter for her to show screeners, stating that she provided in-home healthcare. “I have got a letter from one employer, the second one just sent me one.” She also took a photo of herself with one of her clients, holding up the client’s ID showing their age. “I don’t know how else I can do it. I wish they would open it up to private duty.” But she guesses that if the state and county did that, “anybody could come in and say” they took care of people at home. “It’s a catch-22.”

As of press deadline the California Department of Public Health did not respond to numerous requests for information about whether privately employed in-home healthcare providers should be able to be vaccinated now.

CA Dept of Public Health vaccination eligibility phases: www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/VaccineAllocationGuidelines.aspx

BRECHA EN LA POLÍTICA DE VACUNACIÓN | Los cuidadores privados a domicilio no pueden vacunarse

por Kimberly Rivers

En la actualidad, los proveedores de servicios de asistencia médica y de apoyo en el hogar figuran como elegibles por el estado para vacunarse en la fase que se está administrando actualmente en el condado de Ventura. Sin embargo, debido a los requisitos de verificación y a la falta de claridad, los funcionarios locales que revisan a las personas con citas pueden están rechazando a personas que están en riesgo de exposición.

El sitio web del estado describe quién es elegible dentro de la Fase 1A y establece que bajo el Nivel 2, recomendación B, las personas que proporcionan “atención médica domiciliaria y servicios de apoyo en el hogar” pueden vacunarse. Pero al menos dos proveedores de atención sanitaria a domicilio contratados de forma privada han sido rechazados cuando se presentaron a sus citas para la vacuna en el condado de Ventura.

El viernes 5 de febrero, Joan Dockery, de Ojai, acudió a su cita para vacunarse en el recinto de la Feria del Condado de Ventura. Ella proporciona servicios privados de asistencia sanitaria y de apoyo en el hogar y se ha registrado a través del portal de registro de vacunas del condado en línea.

“Llegué a un gerente y me rechazaron”, dijo Dockery, y añadió: “Afortunadamente, mis dos clientes ancianos se han vacunado”. Pero señaló que otro proveedor de cuidado “que hace lo mismo que yo también fue rechazado. Es muy frustrante”.

Tiene 65 años y aún no cumple los requisitos debido a su edad, pero lleva más de 40 años prestando servicios de asistencia y apoyo a domicilio. Hoy cuida a dos personas, una con Alzheimer y otra con demencia, y trabaja siete días a la semana. “Vengo de una familia numerosa, con 15 hijos. Mi madre era enfermera, es algo que surgió de forma natural”.

Comenzó en esta línea de trabajo en 1977, y ha atendido a clientes de todas las edades. A sus dos clientes actuales “les encanta conversar. Les ayudo con el cuidado personal, la cocina y la limpieza: son las llamadas actividades de la vida diaria”.

Mantiene la certificación de resucitación cardiopulmonar (CPR en inglés) y primeros auxilios, y hace años fue asistente de enfermería certificada (CNA en inglés) y recibió una acreditación de Salud en el Hogar. Realiza tareas básicas de enfermería, comprobando la presión arterial y analizando la sangre de los diabéticos. “Hay toda una serie de cosas que hacemos, lo que sea necesario para ayudar a su cuidado”.

Desde el comienzo de la pandemia, lleva una mascarilla todo el tiempo que está con un cliente y tiene “mucho cuidado, distanciamiento social, todo lo que se supone que debemos hacer. Pero ellos no llevan máscara, es demasiado difícil para ellos”.

Dockery, como muchos en este campo, no trabaja a través de una agencia, sino que es contratada directa y privadamente por la familia de la persona a la que cuida.

Dockery podía trabajar a través de una agencia, pero pronto aprendió que podía ganar más si la contrataban de forma privada. Trabajó durante unos años en Livingston Memorial, una agencia de enfermería especializada con sede en el condado de Ventura, en la década de 1980. “Lo disfruté, pero sabía que podía ganar más dinero por mi cuenta… desde entonces he estado en el servicio privado”.

Dijo que una vez que se estableció ha sido sobre todo gracias a las recomendaciones de boca en boca para conseguir sus siguientes trabajos. “Así es como consigo mis trabajos. Hay frío y calor. A veces estoy desbordada, trabajando todos los días. Luego paso por un momento frío, sin trabajar durante un par de semanas o un mes”.

No existen requisitos de registro o certificación para los proveedores de servicios sanitarios privados a domicilio. Esto significa que el número de trabajadores como Dockery es difícil de rastrear. Como el estado da prioridad a la vacunación de las personas con mayor riesgo de exposición al coronavirus, los proveedores de servicios sanitarios a domicilio privados están quedando excluidos.

Para tener derecho a la vacuna, el Estado exige una nómina formal, una tarjeta de identificación y una carta de un empleador con membrete, elementos que Dockery y muchos otros cuidadores privados no pueden proporcionar.

“Quieren que tengas una carta con membrete de un empleador, lo que significa un centro o una agencia”, explicó. “[Mi compañera] trabaja para una agencia. Puede ir a vacunarse cuando quiera”.

Dockery sabía que podría ser rechazada. En su empeño por vacunarse, las familias para las que trabaja le prepararon una carta para que la mostrara a los inspectores, en la que se indicaba que prestaba asistencia sanitaria a domicilio. “Tengo una carta de un empleador, el segundo me acaba de enviar una”. También se hizo una foto con uno de sus clientes, mostrando el documento de identidad del cliente que muestra su edad. “No sé de qué otra manera puedo hacerlo. Me gustaría que lo abrieran al servicio privado”. Pero supone que si el estado y el condado hicieran eso, “cualquiera podría venir y decir” que cuida a la gente en su casa. “Es una situación en que nadie gana”.

Al cierre de esta edición, el Departamento de Salud Pública de California no había respondido a las numerosas solicitudes de información sobre si los proveedores de atención sanitaria a domicilio contratados de forma privada deberían poder vacunarse ahora.

Las fases de elegibilidad para las vacunas del Departamento de Salud Pública de California: www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/VaccineAllocationGuidelines.aspx

Traducido por Annika Forester.