DINI LEOPOLDO AT MORUMBI JIU JITSU/DINI KETTLEBELL

Dini Leopoldo was voted Best Personal Trainer this year — the first for the head fitness instructor at Morumbi Jiu Jitsu. A specialist in Russian kettlebells as well as TRx and body weight training, customers have counted on her to help them reach their fitness goals with expert advice, enthusiastic encouragement and solid support. Morumbi also claimed the Best Martial Arts Studio and Best Martial Arts Instructor (for founder Fabio Leopoldo) titles. Dini’s win makes the Ventura-based studio a triple threat in 2020. Photo by Cliff Montgomery.

Children’s Dentist

1ST PLACE

Sunny Smiles Dentistry For Children and Young Adults

789 S Victoria Ave. #204, Ventura

805-644-5516 www.sunnysmilesdental.com

READERS RECOMMENDATIONS

Children’s Dental Group

5101 Telegraph Road, Suite 104, Ventura

805-765-6448, www.spaceshipdentist.com

Sugarbug Dental

480 S Victoria Ave., Suite D, Oxnard

805-985-2400, www.sugarbugdental.com

Chiropractor

1ST PLACE

Matt Leonard, D.C., Coastal Chiropractic

700 E. Santa Clara St., Ventura

805-667-2260, www.coastalchiropracticventura.com

READER RECOMMENDATIONS

Ralph Wilson, D.C., Wilson Chiropractic Clinic

2000 E. Main St., Ventura

805-643-4176, No website

Ruby Kevala, D.C.

4125 Market St., Ventura

805-650-0495, www.rubykevala.com

Cosmetic Surgeon

1ST PLACE

William Starr, M.D.

3291 Loma Vista Road, #3, Ventura

805-652-6201, www.anacapasurgical.com/project/dr-starr/

READERS RECOMMENDATIONS

Michael Pickart, M.D.

3438 Loma Vista Road, Ventura

805-232-5688, www.pickartplasticsurgery.com

Adrienne Lara, M.D.

1801 Solar Drive, #155, Oxnard

805-220-9779, www.celebratingwomencenter.com

Dentist

1ST PLACE

Ventura Center For Dental Health

2807 Loma Vista Road, #201, Ventura

805-653-5606, www.venturasmile.com

READERS RECOMMENDATIONS

Johnson Family Dental

103 S. Mills Road, Unit 101, Ventura, 805-643-5026

5800 Santa Rosa Road, #101, Camarillo, 805-987-8782

www.johnsonfamilydental.com

Goldenberg Dentistry

5700 Ralston St., Unit 310, Ventura

805-642-4541, www.jagdentistventura.com

Dermatologist

1ST PLACE

Peter Karlsberg, M.D.

1190 S. Victoria Ave., #300, Ventura

805-202-4637, www.venturadermarts.com

READER RECOMMENDATIONS

Ross Kaplan, M.D.

3615 Las Posas Road, Suite F-100, Camarillo

805-484-2813, www.coastal-dermatology.com

Robert Jordan, M.D.

3400 Loma Vista Road, Ventura

805-644-9321, www.robertrjordanmd.com

Family Physician

1ST PLACE

Carolyn Chase, M. D.

2953 Telegraph Road, Ventura

805-652-5252, www.primarymedical.net

READER RECOMMENDATIONS

Michael Bailey, M.D

10885 Telegraph Road, Ventura

805-647-7704, www.primarymedical.net

Robert Warwar, M.D.

72 N. Brent St., Ventura

805-648-3063

Fitness Studio

1ST PLACE

FitZone

4756 Telephone Road #3, Ventura

805-394-5103, www.fitzoneventura.com

READERS RECOMMENDATIONS

V-Fit Ventura Fitness Studio

805-535-4277, www.vfitstudio.com

The Vent

4013 E. Main St., Ventura

805-995-9030, www.theventhpc.com

Gym

1ST PLACE

Ventura Family YMCA

3760 Telegraph Road, Ventura

805-642-2131, www.ciymca.org/locations/ventura-family-ymca

READER RECOMMENDATIONS

Mavericks Gym

5171 Telegraph Road, Ventura

805-642-9600, www.mavericks.fit

Fitness 19

2721 S. Rose Ave., Oxnard

805-486-2219, www.fitness19.com/centers/oxnard/

Licensed Massage Therapist

1ST PLACE

Coastal Chiropractic

700 E. Santa Clara St., Ventura

805-667-2260, www.coastalchiropracticventura.com

READER RECOMMENDATIONS

Massage Envy

103 S. Mills Road, Suite 102, Ventura

805-644-3689, www.locations.massageenvy.com/california/ventura/103-s-mills-rd.html

BodySmart Medical Massage Solutions

2300 Knoll Dr., Suite A-1, Ventura

805-612-0968, www.bodysmartvc.com

Martial Arts Instructor

1ST PLACE

Fabio Leopoldo, Morumbi Jiu Jitsu

1182 Thousand Oaks Blvd., Thousand Oaks, 805-496-1610

3171 E. Main St., Ventura, 805-643-7717

www.morumbijiujitsuacademy.com

READERS RECOMMENDATION

Michael Cerminaro, TaeKwonDo Plus

676 E. Ponderosa Drive, Camarillo, 805-987-4777

5912 Telegraph Road, Ventura, 805-644-4777

www.tkd-plus.com

Beto Vilanova, Vilanova Brazilian Jiu Jitsu

2175 Pickwick Dr., Camarillo

805-465-0895, www.vilanovabjj.com

Best Martial Arts Studio

1ST PLACE

Morumbi Jiu Jitsu Academy

1182 Thousand Oaks Blvd., Thousand Oaks, 805-496-1610

3171 E. Main St., Ventura, 805-643-7717

www.morumbijiujitsuacademy.com

READERS RECOMMENDATION

Paragon Jiu-Jitsu Academy

3000 Bunsen Ave. E., Ventura

805-628-3229, www.paragonbjjventura.com

TaeKwonDo Plus

5912 Telegraph Road, Ventura

805-644-4777, www.tkd-plus.com

OB/GYN

1ST PLACE

Terry Cole, M.D.

3418 Loma Vista Road, Unit B, Ventura

805-639-9510, www.venturaobgyn.com

READER RECOMMENDATIONS

Srisawai Pattamakom, M.D., Ideal Women’s Health Specialists

2945 Loma Vista Road, Ventura

805-667-8003, www.idealwomens.com

Dignity Health Women’s Health Center

1700 N. Rose Ave., Suite 280, Oxnard

805-383-5270, www.locations.dignityhealth.org/dignity-health-medical-group-women’s-health-center

Optometrist

1ST PLACE

Kristopher Skromme, O.D., Two Trees Optometry

801 S. Victoria Ave., Unit 206, Ventura

805-650-2020, www.twotreesoptometry.com

READER RECOMMENDATIONS

Ona Shiroyama, O.D., Ventura Optometric Vision Care

1280 S. Victoria Ave., Ventura

805-650-9922, www.venturaoptometric.com

Tom Funnell, O.D.

1445 Donlon St., #12, Ventura

805-642-3777, www.visionsource-drfunnell.com

Orthodontist

1ST PLACE

Dr. Adam Lautt, Coastal Orthodontic Care

1730 S. Victoria Ave., #250, Ventura

805-650-1080, www.coastalorthodonticcare.com

READER RECOMMENDATIONS

Premier Orthodontics

2100 Solar Dr., Suite 200, Oxnard

805-485-1111, www.premierorthodontics.com

Dr. Ken Smith, Anacapa Orthodontics

2807 Loma Vista Road, #102, Ventura

805-643-1266, www.anacapaortho.com, kensmithortho.com

Personal Trainer

1ST PLACE

Dini Leopoldo, Morumbi Jiu Jitsu/Dini Kettle Bell

1182 E. Thousand Oaks Blvd., Thousand Oaks, 805-496-1610

3171 E. Main St., Ventura, 805-643-7717

www.morumbijiujitsuacademy.com

READER RECOMMENDATIONS

Molly Hill, FitZone

4756 Telephone Road #3, Ventura

805-394-5103, www.fitzoneventura.com

Darla Hoffman, Mavericks Gym

5171 Telegraph Road, Ventura

805-642-9600, www.mavericks.fit

Pilates Instructor

1ST PLACE

Kathy Lopez, Studio Be

1455 E. Main St., #200, Ventura

805-844-3425, www.studiobeventura.com

READER RECOMMENDATIONS

Eva Kettles, Fit Buddha

424 E. Main St., Ventura

805-901-3440, www.fitbuddha.com/ventura-studio/

Gail Desart, Mind and Body Wellness

1445 Donlon St., # 9, Ventura

805-654-8354, www.mbwellness.com

Physical Therapy Clinic

1ST PLACE

Two Trees Physical Therapy

2100 Solar Drive, Suite 204, Oxnard

2051 Statham Blvd., Oxnard

805-765-4773, www.twotreespt.com

READER RECOMMENDATIONS

Ventura Orthopedics

3901 Las Posas Road, Suite 4/8, Camarillo; 2230 Lynn Road, Suite 220/250, Thousand Oaks; 2221 Wankel Way, Oxnard; 2525 Erringer Road, Simi Valley; 3525 Loma Vista Road, Suite A/C, Ventura; 1145 Lindero Canyon Road, Suite D7, Westlake Village, 800-698-1280 www.venturaortho.com

Equilibrium Physical Therapy

673 Donlon St., #201, Ventura

805-339-9718, www.equilibrium-bpc.com

Pilates Studio

1ST PLACE

Fit Buddha

424 E. Main St., Ventura

805-901-3440, www.fitbuddha.com/ventura-studio/

READER RECOMMENDATIONS

Camarillo Pilates

221 E. Daily Dr., # 7, Camarillo

805-384-8044, www.camarillopilates.com

Studio Be

1455 E. Main St., #200, Ventura

805-844-3425, www.studiobeventura.com

Yoga Instructor

1ST PLACE

Audrey Walzer, Camarillo Yoga

5800 Santa Rosa Road, #127, Camarillo

805-484-8810, www.camarilloyoga.com

READER RECOMMENDATIONS

Sarah Ingram, Grassroots Yoga

2280 E. Main St., Suite B, Ventura

805-628-3676, www.grassrootsyogaventura.com

Pixie Kastrup, Grassroots Yoga

2280 E. Main St., Suite B, Ventura

805-628-3676, www.grassrootsyogaventura.com

Yoga Studio

1ST PLACE

Grassroots Yoga

2280 E. Main St., Suite B, Ventura

805-628-3676, www.grassrootsyogaventura.com

READERS RECOMMENDATIONS

Camarillo Yoga Center

5800 Santa Rosa Road, #127, Camarillo

805-484-8810, www.camarilloyoga.com

Ventura Pop Up Yoga

2950 Pierpont Blvd., Ventura

805-667-8455, www.venturapopupyoga.com