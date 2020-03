Scroll down for information in Spanish.

Ojai Unified School District (OUSD) has announced that starting Tuesday, March 17, from 11 a.m. to 1 p.m. the following meals and services will be available to children and families:

Boxed lunch and a shelf-stable breakfast for the following morning.

Library book check-out.

Crisis counseling.

Device check-out, including computers and/or a limited number of internet hotspots.

OUSD asks families to fill out an online form to help prepare the “right amount of food.”

According to the statement from the district, “All services will be provided with social distancing protocols in place, and limited contact.”

Families in need of other services can contact their school site.

Para apoyar a nuestras familias, le pedimos a nuestro Equipo de Liderazgo que se reuniera esta mañana para comenzar el proceso de despliegue de los Equipos de Atención al Estudiante. A partir del martes, cada campus estará abierto por un tiempo limitado durante el cual su hijo o familia pueden venir a los siguientes servicios entre 11 y 1:

Almuerzo en caja y un desayuno estable para la mañana siguiente

Salida del libro de la biblioteca

Consejería de crisis

Salida del dispositivo, incluidas computadoras y / o un número limitado de puntos de acceso a Internet

Para preparar la cantidad correcta de alimentos, le pedimos que nos ayude completando este formulario . Todos los servicios serán provistos con protocolos de distanciamiento social y contacto limitado.

Si no puede asistir a un sitio pero desea acceder a los servicios del Equipo de Atención al Estudiante, infórmenos utilizando el formulario a continuación. Si hay algo más que podamos hacer para apoyarlo durante este tiempo, lo alentamos a que se comunique utilizando el formulario a continuación o comunicándose con el sitio de su escuela.

More information: https://www.ojaiusd.org